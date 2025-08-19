Трамп запретит американцам голосовать по почте

Президент США Дональд Трамп собрался подписать указ, который запрещает американцам голосовать по почте. Сделать он это собирается перед промежуточными выборами 2026-го года.

В социальной сети Truth Social политик написал: «Я собираюсь возглавить движение по отмене голосования по почте и, кроме того, крайне неточных, очень дорогих и спорных электронных систем голосования, которые стоят в десять раз дороже бумаги с водяными знаками, более быстрой и не оставляющей сомнений в том, кто выиграл, а кто проиграл».

Добавляется: «Мы начнем это, подписав указ, чтобы вернуть честность промежуточным выборам 2026-го года».

Также указывается, что США остаются единственной страной в мире, где используется голосование по почте, а другие государства отказались от данной практики по причине массовых случаев мошенничества.

Ранее стало известно, как изменилось мнение американцев о Трампе после его встречи с Путиным.