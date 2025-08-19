Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Китайцы рассказали, чем опасен TikTok

Китайцы рассказали, чем опасен TikTok

Агата Кловская
18.08.25 15:25
307
Китайцы рассказали, чем опасен TikTok

Эксперты из Тяньцзиньского педагогического университета в Китае поведали, чем опасен TikTok. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что чрезмерное увлечение короткими видео на данном меняет работу мозга в худшую сторону.

Оказалось, что у активных пользователей коротких видео усиливается работа системы вознаграждения мозга, то есть тех же самых нейронных цепочек, которые активируются при употреблении алкоголя или азартных играх.

Кроме этого изменяются связи в зонах, отвечающих за импульсивность, концентрацию и эмоциональную регуляцию, и мозг начинает перекармливаться дофамином и хуже реагирует на обычные источники удовольствия.

По словам ученых, увы, чтение книги, спокойный ужин или личное общение могут казаться менее привлекательными, чем очередной ролик, что напоминает механизмы формирования зависимостей, где все больший уровень стимуляции становится необходимым для удовлетворения.

Подчеркивается, что особенно страдает префронтальная кора головного мозга — центр принятия решений и концентрации. Перенасыщение быстрыми, яркими стимулами мешает человеку сосредоточиться на одной задаче, запоминать информацию и контролировать импульсы.

Добавляется, что такие изменения сопоставимы с когнитивными нарушениями, характерными для злоупотребления алкоголем.

Огромное внимание китайцы уделяют ночному просмотру TikTok и Reels: дело в том, что яркий свет экрана и эмоционально насыщенный контент сбивают циркадные ритмы, тормозят выработку мелатонина и мешают организму переходить в фазу сна. Это, в свою очередь, отражается на работе гиппокампа, то есть области мозга, отвечающей за память и обучение. В результате человек хуже усваивает новую информацию и ощущает утреннюю затуманенность сознания, даже если формально спал достаточное количество часов.

Акцентируется внимание на том, что короткие видео не являются абсолютным злом, но их воздействие на когнитивные функции нельзя недооценивать. Регулярный скроллинг может повлиять на способность концентрироваться, ухудшить сон и снизить эмоциональную устойчивость.

Исследователи рекомендуют подходить к использованию платформ осознанно: ограничивать экранное время, делать паузы, выбирать более разнообразные виды онлайн-активности. Подобной цифровой гигиены вполне достаточно, чтобы получать удовольствие от развлечений, не жертвуя ясностью мышления и психическим здоровьем.

Ранее корейцы выяснили, что старение – заразно.

Тэги: ученые, здоровье, мир, наука, TikTok

Комментарии

Статьи

14.08.25 17:37

Цена на золото скоро вырастет до небес

Автор: Александр Панько

Дайджест

Перевод денег: что нельзя писать в сообщениях, чтобы не заблокировали банковскую карту
28.06.25 18:59

Перевод денег: что нельзя писать в сообщениях, чтобы не заблокировали банковскую карту

Автор: «Фраза»

Выбор редакции
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
18.08.25 16:39

В сети показали фото украинской ракеты на 3000 километров

18.08.25 16:16

Трамп запретит американцам голосовать по почте

18.08.25 15:30

Стало известно, как изменилось мнение американцев о Трампе после его встречи с Путиным

18.08.25 15:26

Встреча Трампа и Зеленского может не сразу привести к саммиту с Путиным, — WP

18.08.25 14:46

Россия предлагает Украине капитуляцию, — Макрон

18.08.25 14:29

В Киевской области произошло смертельное ДТП с пьяным водителем

18.08.25 14:14

Названа площадь, которую оккупировала РФ за 1010 дней войны

18.08.25 14:07

В ближайшие дни украинцев ждет весьма приятная погода

18.08.25 13:49

Россия готовит наступление на Запорожье, — Сырский

18.08.25 15:26

Встреча Трампа и Зеленского может не сразу привести к саммиту с Путиным, — WP

18.08.25 12:15

Трамп возложил на Зеленского завершение войны

18.08.25 10:33

США и Россия договорились о гарантиях безопасности для Украины, — Уиткофф

18.08.25 09:21

Зеленский сделал заявление по поводу обмена территориями

16.08.25 03:02

Трамп сделал ряд заявлений по поводу Украины после встречи с Путиным

16.08.25 02:52

Путин сделал ряд заявлений после встречи с Трампом

15.08.25 22:29

Трамп и Путин встретились на Аляске

15.08.25 19:14

Лукашенко пригласил Трампа в Минск – тот якобы согласился

15.08.25 17:25

Кремль сообщил новые подробности грядущей встречи Трампа и Путина

15.08.25 12:35

Трамп и Путин на Аляске могут согласовать первые условия по перемирию, — Reuters

12.08.25 13:56

Украина готова уступить территории, — The Telegraph

12.08.25 11:18

Трамп рассказал, будет ли Зеленский присутствовать на встрече с Путиным на Аляске

16.08.25 03:02

Трамп сделал ряд заявлений по поводу Украины после встречи с Путиным

12.08.25 11:43

В Украине провели масштабную облаву на уклонистов

15.08.25 23:13

Трамп сделал резонансное заявление по поводу войны в Украине

15.08.25 12:29

В Нью-Йорке люди продолжают умирать от «болезни легионеров»

16.08.25 02:52

Путин сделал ряд заявлений после встречи с Трампом

13.08.25 11:57

Украина подписала рекордное газовое соглашение на 500 миллионов евро

13.08.25 16:09

Озвучен неожиданный способ борьбы с храпом

15.08.25 22:29

Трамп и Путин встретились на Аляске

Фото и Видео
В США эпично перевернулся школьный автобус
В США эпично перевернулся школьный автобус
В США эпично перевернулся школьный автобус
В США эпично перевернулся школьный автобус
Зеленский сделал заявление по Курской операции
Зеленский сделал заявление по Курской операции
Появилось видео, как в США лодка врезалась в кита
Появилось видео, как в США лодка врезалась в кита
Аномальные дожди в Пекине привели к многочисленным жертвам
Аномальные дожди в Пекине привели к многочисленным жертвам
Появилось видео взрыва многоэтажного дома в российском Саратове
Появилось видео взрыва многоэтажного дома в российском Саратове
Появилось видео, как в Италии самолет упал прямо на оживленную трассу
Появилось видео, как в Италии самолет упал прямо на оживленную трассу
Зеленский озвучил дату новых переговоров с Россией в Стамбуле
Зеленский озвучил дату новых переговоров с Россией в Стамбуле
Трагедия в Ираке: десятки людей заживо сгорели в гипермаркете
Трагедия в Ираке: десятки людей заживо сгорели в гипермаркете
Эпичное извержение вулкана в Исландии попало на видео
Эпичное извержение вулкана в Исландии попало на видео
В небе над Киевом заметили гражданский самолет
В небе над Киевом заметили гражданский самолет
fraza.com
Новости блогосферы
13.07.25 20:04

Об убийстве российскими агентами полковника СБУ Ивана Воронича
04.07.25 20:47

Почему Европа, США, Россия и Китай заинтересованы в продолжении войны в Украине?
28.06.25 19:15

Иногда кажется, будто Конституцию Украины отменили вообще
30.12.24 20:35

Война скоро не закончится

Опрос

Чего вы ждете от 2025 года?

посмотреть результаты
© 2025 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фраза.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.

Бажаєте перейти на українську версію сайта? Тоді тисніть сюди