Китайцы рассказали, чем опасен TikTok

Эксперты из Тяньцзиньского педагогического университета в Китае поведали, чем опасен TikTok. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что чрезмерное увлечение короткими видео на данном меняет работу мозга в худшую сторону.

Оказалось, что у активных пользователей коротких видео усиливается работа системы вознаграждения мозга, то есть тех же самых нейронных цепочек, которые активируются при употреблении алкоголя или азартных играх.

Кроме этого изменяются связи в зонах, отвечающих за импульсивность, концентрацию и эмоциональную регуляцию, и мозг начинает перекармливаться дофамином и хуже реагирует на обычные источники удовольствия.

По словам ученых, увы, чтение книги, спокойный ужин или личное общение могут казаться менее привлекательными, чем очередной ролик, что напоминает механизмы формирования зависимостей, где все больший уровень стимуляции становится необходимым для удовлетворения.

Подчеркивается, что особенно страдает префронтальная кора головного мозга — центр принятия решений и концентрации. Перенасыщение быстрыми, яркими стимулами мешает человеку сосредоточиться на одной задаче, запоминать информацию и контролировать импульсы.

Добавляется, что такие изменения сопоставимы с когнитивными нарушениями, характерными для злоупотребления алкоголем.

Огромное внимание китайцы уделяют ночному просмотру TikTok и Reels: дело в том, что яркий свет экрана и эмоционально насыщенный контент сбивают циркадные ритмы, тормозят выработку мелатонина и мешают организму переходить в фазу сна. Это, в свою очередь, отражается на работе гиппокампа, то есть области мозга, отвечающей за память и обучение. В результате человек хуже усваивает новую информацию и ощущает утреннюю затуманенность сознания, даже если формально спал достаточное количество часов.

Акцентируется внимание на том, что короткие видео не являются абсолютным злом, но их воздействие на когнитивные функции нельзя недооценивать. Регулярный скроллинг может повлиять на способность концентрироваться, ухудшить сон и снизить эмоциональную устойчивость.

Исследователи рекомендуют подходить к использованию платформ осознанно: ограничивать экранное время, делать паузы, выбирать более разнообразные виды онлайн-активности. Подобной цифровой гигиены вполне достаточно, чтобы получать удовольствие от развлечений, не жертвуя ясностью мышления и психическим здоровьем.

