В сети показали фото украинской ракеты на 3000 километров

В сети появились фото украинской ракеты с названием «Фламинго». Утверждается, что она уже находится в серийном производстве. Об этом сообщил украинский фотожурналист Ефрем Лукацкий.

«Украинские ракеты „Фламинго“ дальностью более 3 000 км, уже в серийном производстве», — написал он, приложив фото.

В сети также пишут, что ракета «Фламинго» очень похожа на крылатую ракету FP-5, которую в начале 2025 года представила компания Milanion Group из ОАЭ. Ракету впервые показали на выставке IDEX-2025, она имеет следующие тактико-технические характеристики:

— БЧ: 1000 кг;

— Дальность: до 3000 км;

— Стартовая масса: 6 тонн;

— Размах фиксированного крыла: 6 метров;

— Скорость: до 900 км/ч;

— Система наведения: комбинированная — спутниковая (устойчивая к РЭБ) и инерционная.

Напомним, Украина разрабатывает ракету, которая долетит до Москвы.