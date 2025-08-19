Встреча Трампа и Зеленского может не сразу привести к саммиту с Путиным, — WP

В Белом доме «не особо ждут», что сегодняшняя встреча лидеров США и Украины сразу приведет к трехстороннему саммиту с главой Кремля Владимиром Путиным. Об этом сообщает The Washington Post.

Отметим, что уже сегодня президент Украины Владимир Зеленский посетит Белый дом и встретится с президентом США Дональдом Трампом. Они будут обсуждать детали завершения войны.

По словам представителя Белого дома, США надеются на проведение трехсторонней встречи с участием Трампа, Зеленского и Путина уже в конце этой недели.

«Однако он предупредил, что Белый дом не рассчитывает на такой результат от встречи в понедельник», — добавили в издании.

Напомним, Трамп жаждет встречи Зеленского с Путиным.