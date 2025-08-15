Трамп позвонил Лукашенко и хочет с ним встретиться

Президент США Дональд Трамп весьма неожиданно позвонил белорусскому лидеру Александру Лукашенко. Разговор длился около десяти минут.

Глава американского государства уже прокомментировал его в своей социальной сети Truth Social: «Цель звонка заключалась в том, чтобы поблагодарить его за освобождение 16 заключенных. Мы также обсуждаем возможность освобождения еще 1 300 заключенных».

Добавляется, что разговор «прошел очень хорошо».

Дональд Трамп также написал: «С нетерпением жду встречи с президентом Александром Лукашенко в будущем».

Также он отметил: «Мы обсудили множество тем, включая визит президента России Владимира Путина на Аляску».

Ранее Кремль сообщил новые подробности грядущей встречи Трампа и Путина.