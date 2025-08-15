Кремль сообщил новые подробности грядущей встречи Трампа и Путина

Президент США Дональд Трамп готовится встретиться со своим российским коллегой Владимиром Путиным на Аляске в Анкоридже. Последние подробности грядущего саммита рассказали в Кремле.

Их озвучил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он сказал: «Ровно в 11-00 часов по тамошнему времени (22-00 по Киеву) Владимир Путин должен приземлиться, его будет встречать у самолета Дональд Трамп. Мы из этого исходим по тому, как было согласовано заранее».

Чиновник подчеркнул, что вылет будет пунктуальным.

Добавим, что перед визитом в США российский лидер прилетел с рабочей поездкой в Магаданскую область. Расстояние между Магаданом и Анкориджем составляет по прямой около трех тысяч километров.

Глашатай российского президента отметил: «Конечно, во главе угла будет стоять вопрос украинского урегулирования».

Говоря о повестке переговоров, сообщается: «Это и перечень раздражителей наших двусторонних отношений, это и возможные проекты экономического сотрудничества, это и все аспекты украинского регулирования, это и тезисы по региональной и международной проблематике. Это огромное количество материалов, которые, конечно, президент всегда очень внимательно читает и изучает».

Указывается, что во время перелета Владимир Путин будет работать с документами, в том числе по всем тезисам предстоящего саммита.

Ранее Трамп сделал заявление по поводу трехсторонней встречи.