Создан первый в мире антидот от отравления угарным газом

Эксперты из Медицинской школы университета Мэриленда в США создали первый в мире антидот от отравления угарным газом. Специалисты поведали о своей разработке.

Американцы напомнили о том, что угарный газ выделяется при сгорании топлива и опасен в замкнутых помещениях. К примеру, при неисправной вентиляции газового оборудования, работе бензиновых генераторов или автомобилей в гараже.

Указывается, что сегодня для лечения применяют кислородные терапии, но вот только даже после них почти половина выживших сталкиваются с долговременными повреждениями сердца и мозга.

Сообщается, что новый препарат, получивший название RcoM-HBD-CCC, действует как такая себе губка, быстро выводя угарный газ из крови.

Информируется, что его базой стала природная молекула RcoM – белок, который бактерия Paraburkholderia xenovorans использует для обнаружения минимальных концентраций угарного газа.

Исследователи модифицировали его так, чтобы он связывал именно угарный газ, не мешая кислороду и другим важным молекулам организма.

В опытах на мышах RcoM-HBD-CCC быстро удалял угарный газ из эритроцитов и выводился с мочой. Также он практически не влиял на артериальное давление, что выгодно отличает его от других белковых антидотов, способных вызывать резкий его рост.

Говорится: «Это потенциально может стать быстрым внутривенным средством, которое можно вводить прямо в отделении неотложной помощи или даже на месте происшествия».

Разъясняется, что механизм действия связан с тем, что угарный газ в сотни раз прочнее связывается с гемоглобином, чем кислород, вытесняя его и лишая ткани доступа к жизненно важному газу.

Добавляется, что этот препарат перехватывает молекулы угарного газа, освобождая гемоглобин и позволяя ему снова переносить кислород.

Ожидается, что в будущем RcoM-HBD-CCC можно будет использовать не только против отравления угарным газом, но и как компонент при лечении тяжелой анемии, кровопотери или для сохранения органов перед трансплантацией.

Впрочем, резюмируется, что сперва предстоят дополнительные исследования для определения оптимальной дозировки и безопасности для людей.

