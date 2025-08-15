Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Создан первый в мире антидот от отравления угарным газом

Создан первый в мире антидот от отравления угарным газом

Агата Кловская
15.08.25 15:50
199
Создан первый в мире антидот от отравления угарным газом

Эксперты из Медицинской школы университета Мэриленда в США создали первый в мире антидот от отравления угарным газом. Специалисты поведали о своей разработке.

Американцы напомнили о  том, что угарный газ выделяется при сгорании топлива и опасен в замкнутых помещениях. К примеру, при неисправной вентиляции газового оборудования, работе бензиновых генераторов или автомобилей в гараже.

Указывается, что сегодня для лечения применяют кислородные терапии, но вот только даже после них почти половина выживших сталкиваются с долговременными повреждениями сердца и мозга.

Сообщается, что новый препарат, получивший название RcoM-HBD-CCC, действует как такая себе губка, быстро выводя угарный газ из крови.

Информируется, что его базой стала природная молекула RcoM – белок, который бактерия Paraburkholderia xenovorans использует для обнаружения минимальных концентраций угарного газа.

Исследователи модифицировали его так, чтобы он связывал именно угарный газ, не мешая кислороду и другим важным молекулам организма.

В опытах на мышах RcoM-HBD-CCC быстро удалял угарный газ из эритроцитов и выводился с мочой. Также он практически не влиял на артериальное давление, что выгодно отличает его от других белковых антидотов, способных вызывать резкий его рост.

Говорится: «Это потенциально может стать быстрым внутривенным средством, которое можно вводить прямо в отделении неотложной помощи или даже на месте происшествия».

Разъясняется, что механизм действия связан с тем, что угарный газ в сотни раз прочнее связывается с гемоглобином, чем кислород, вытесняя его и лишая ткани доступа к жизненно важному газу.

Добавляется, что этот препарат перехватывает молекулы угарного газа, освобождая гемоглобин и позволяя ему снова переносить кислород.

Ожидается, что в будущем RcoM-HBD-CCC можно будет использовать не только против отравления угарным газом, но и как компонент при лечении тяжелой анемии, кровопотери или для сохранения органов перед трансплантацией.

Впрочем, резюмируется, что сперва предстоят дополнительные исследования для определения оптимальной дозировки и безопасности для людей.

Ранее ученые научились превращать пластиковый мусор в обезболивающее.

Тэги: ученые, здоровье, мир, наука

Комментарии

Статьи

14.08.25 17:37

Цена на золото скоро вырастет до небес

Автор: Александр Панько

Дайджест

Перевод денег: что нельзя писать в сообщениях, чтобы не заблокировали банковскую карту
28.06.25 18:59

Перевод денег: что нельзя писать в сообщениях, чтобы не заблокировали банковскую карту

Автор: «Фраза»

Выбор редакции
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
15.08.25 19:30

Песков рассказал, в каком формате будут проходить переговоры Трампа и Путина

15.08.25 19:23

Переговоры Трампа и Путина: известны окончательные составы делегаций США и России

15.08.25 19:14

Лукашенко пригласил Трампа в Минск – тот якобы согласился

15.08.25 17:33

Трамп позвонил Лукашенко и хочет с ним встретиться

15.08.25 17:25

Кремль сообщил новые подробности грядущей встречи Трампа и Путина

15.08.25 16:54

Затерянный город времен раннего христианства обнаружили в Египте

15.08.25 16:24

Астрофизик по-новому объяснил происхождение черных дыр

15.08.25 15:21

Стало известно, когда услуга онлайн-развода заработает в «Дії»

15.08.25 14:57

Корейцы выяснили, что старение – заразно

15.08.25 19:14

Лукашенко пригласил Трампа в Минск – тот якобы согласился

15.08.25 17:25

Кремль сообщил новые подробности грядущей встречи Трампа и Путина

15.08.25 12:35

Трамп и Путин на Аляске могут согласовать первые условия по перемирию, — Reuters

15.08.25 11:27

Окружение Путина не поддерживает войну, но боится об этом заявить, — WP

15.08.25 09:23

Трамп сделал заявление по поводу трехсторонней встречи

14.08.25 15:29

Коалиция желающих не готова отправлять войска в Украину, - СМИ

14.08.25 12:50

В Кремле рассказали о грядущих переговорах Трампа и Путина на Аляске кое-что новое

14.08.25 12:40

В Украине еще одна категория граждан получит отсрочку от мобилизации

14.08.25 11:18

Трамп готов дать Украине гарантии безопасности, но вне НАТО, — Politico

14.08.25 10:47

Готовится встреча лидеров США, Украины и РФ, — СМИ

11.08.25 07:46

Китайцы попытались объяснить таинственные космические радиосигналы

11.08.25 07:37

Обнаружена самая древняя черная дыра

12.08.25 13:56

Украина готова уступить территории, — The Telegraph

11.08.25 14:17

Ни Украина, ни РФ не будут довольны результатами мирного соглашения, — Вэнс

12.08.25 11:18

Трамп рассказал, будет ли Зеленский присутствовать на встрече с Путиным на Аляске

11.08.25 13:51

Путин и Лукашенко могут готовить новый миграционный кризис в ЕС, — The Telegraph

12.08.25 11:43

В Украине провели масштабную облаву на уклонистов

11.08.25 12:49

Кремль не хочет уступать Херсонскую и Запорожскую области из-за коридора в Крым, — WP

12.08.25 10:01

Министр обороны США сделал резонансное заявление по поводу украинских территорий

11.08.25 07:24

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 1 064 240 солдат

Фото и Видео
В США эпично перевернулся школьный автобус
В США эпично перевернулся школьный автобус
В США эпично перевернулся школьный автобус
В США эпично перевернулся школьный автобус
Зеленский сделал заявление по Курской операции
Зеленский сделал заявление по Курской операции
Появилось видео, как в США лодка врезалась в кита
Появилось видео, как в США лодка врезалась в кита
Аномальные дожди в Пекине привели к многочисленным жертвам
Аномальные дожди в Пекине привели к многочисленным жертвам
Появилось видео взрыва многоэтажного дома в российском Саратове
Появилось видео взрыва многоэтажного дома в российском Саратове
Появилось видео, как в Италии самолет упал прямо на оживленную трассу
Появилось видео, как в Италии самолет упал прямо на оживленную трассу
Зеленский озвучил дату новых переговоров с Россией в Стамбуле
Зеленский озвучил дату новых переговоров с Россией в Стамбуле
Трагедия в Ираке: десятки людей заживо сгорели в гипермаркете
Трагедия в Ираке: десятки людей заживо сгорели в гипермаркете
Эпичное извержение вулкана в Исландии попало на видео
Эпичное извержение вулкана в Исландии попало на видео
В небе над Киевом заметили гражданский самолет
В небе над Киевом заметили гражданский самолет
fraza.com
Новости блогосферы
13.07.25 20:04

Об убийстве российскими агентами полковника СБУ Ивана Воронича
04.07.25 20:47

Почему Европа, США, Россия и Китай заинтересованы в продолжении войны в Украине?
28.06.25 19:15

Иногда кажется, будто Конституцию Украины отменили вообще
30.12.24 20:35

Война скоро не закончится

Опрос

Чего вы ждете от 2025 года?

посмотреть результаты
© 2025 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фраза.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.

Бажаєте перейти на українську версію сайта? Тоді тисніть сюди