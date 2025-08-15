Астрофизик по-новому объяснил происхождение черных дыр

Астрофизик Джонатан Тан из университета Вирджинии в США выдвинул новую теоретическую модель, объясняющую происхождение сверхмассивных черных дыр. Он озвучил свою версию.

Поясняется, что черные дыры представляют собой объекты, чья масса в миллионы и миллиарды раз превышает массу Солнца и которые находятся в центрах большинства крупных галактик, включая Млечный Путь.

Говорится о том, что согласно модели Pop III.1, все такие черные дыры возникли как остатки первых звезд во Вселенной – так называемых звезд Популяции III.1.

Сказано также, что эти звезды, как предполагается, достигали колоссальных размеров благодаря энергии от аннигиляции темной материи.

Уверяется, что эта теория уже объяснила ряд неожиданных открытий, сделанных телескопом Джеймса Уэбба, включая наличие сверхмассивных черных дыр в далекой и ранней Вселенной.

При этом ученые такую версию: подобные сверхмассивные звезды могли быстро ионизировать водород во Вселенной, испуская яркие вспышки, ознаменовавшие их рождение.

Добавляется, что данный дополнительный ранний этап ионизации, предшествующий тому, что вызван обычными галактиками, может помочь разрешить ключевые противоречия современной космологии, включая так называемое расхождение по постоянной Хаббла, гипотезу динамической темной энергии и аномалии в оценках массы нейтрино.

В то же время, профессор Ричард Эллис из университетского колледжа Лондона Великобритании прокомментировал эту работу, сказав, что она может объяснить двухэтапный процесс рождения звезд и ионизации в ранней Вселенной. Подчеркивается, что первые звезды могли сформироваться в короткой и яркой вспышке, а то, что мы видим с помощью Уэбба, это уже вторая волна.

