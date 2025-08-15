Жертвами войны в Секторе Газа стали уже 61 776 людей

Израиль продолжает войну в Секторе Газа. Увы, жертвами массово становятся мирные жители.

О текущей ситуации поведало министерство здравоохранения палестинского анклава.

Сказано, что за минувшие сутки погибли 54 человека, а 831 получили различные ранения.

Всего с начала бойни (7 октября 2023-го года) жертвами войны стали уже 61 776 людей, а ранения получили 154 906 человек.

Также информируется: «За последние 24 часа в больницах Сектора Газа зарегистрировано четыре случая смерти от голода, общее число погибших от недоедания достигло 239, включая 106 детей».

Ранее Рубио обвинил Макрона в срыве переговоров Израиля с ХАМАС.