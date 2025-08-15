Стало известно, когда в Украину вернутся дожди

Синоптики поведали, чего ждать от погоды в Украине в ближайшие дни. Появился прогноз Гидрометцентра.

В нем сказано о том, ч то в пятницу, 15 августа, в нашей стране будет сухо. Ветер северный, в западных областях восточный, 5-10 м/с.

Ночью плюс 11-16, на Закарпатье и юге 16-21 тепла, днем плюс 23-28, на Прикарпатье и в южной части до 30 тепла, на Закарпатье прогреется до плюс 35.

В Киеве завтра будет без осадков. Ветер северный, 5-10 м/с. Ночью плюс 14-16, днем 23-25 тепла.

В субботу, 16 августа, также по стране будет преимущественно сухо, однако в Волынской области и в Карпатах днем местами пройдут кратковременные дожди с грозой. Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с.

Ночью плюс 11-16, на Закарпатье и юге 16-21 тепла, днем плюс 25-30, в западных и южных областях 28-33 тепла, на Закарпатье до плюс 35.

В украинской столице послезавтра будет без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Ночью плюс 14-16, днем 25-27 тепла.

