Озвучен неожиданный способ борьбы с храпом

Эксперты из Центра и научно-исследовательского института «Вечная Кардиология» в Джайпуре (Индия) поведали кое-что неожиданное. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что выдувание воздуха через раковину моллюска (шанкх) ослабляет храп, улучшает качество сна и снижает дневную сонливость у людей с синдромом обструктивного апноэ сна (СОАС).

В опыте участвовали 30 людей в возрасте от 19 до 65 лет, которых случайным образом разделили на две группы: одна занималась упражнениями с использованием раковины моллюска, а другая выполняла стандартную дыхательную гимнастику.

Указывается, что перед началом шестимесячных домашних тренировок все прошли обучение у специалистов.

Отмечается, что заниматься рекомендовалось по пятнадцать минут пять раз в неделю.

Ученые рассказали, что практика выдувания в шанкх предусматривает глубокий вдох и сильный, контролируемый выдох. Такое действие создает сильные вибрации и сопротивление воздушному потоку. Данное усилие тренирует и укрепляет мышцы верхних дыхательных путей, включая горло и мягкое небо, области, которые часто сжимаются у пациентов с СОАС во время сна.

Информируется, что к концу шестимесячного исследования выяснилось, что у подопытных первой группы дневная сонливость снизилась на 34% по сравнению с контрольной. После работы с шанкхом у добровольцев улучшилось качество сна, а количество эпизодов апноэ сократилось в среднем на четыре-пять в час. Еще одним преимуществом стало повышение уровня кислорода в крови в ночное время.

Исследователи резюмировали: «Теперь мы собираемся провести более масштабное исследование и подтвердить результаты на более широкой и разнообразной выборке. Мы также хотим более подробно изучить, как эта практика влияет на тонус мышц дыхательных путей».

