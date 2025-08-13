Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Озвучен неожиданный способ борьбы с храпом

Озвучен неожиданный способ борьбы с храпом

Агата Кловская
13.08.25 16:09
242
Озвучен неожиданный способ борьбы с храпом

Эксперты из Центра и научно-исследовательского института «Вечная Кардиология» в Джайпуре (Индия) поведали кое-что неожиданное. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что выдувание воздуха через раковину моллюска (шанкх) ослабляет храп, улучшает качество сна и снижает дневную сонливость у людей с синдромом обструктивного апноэ сна (СОАС).

В опыте участвовали 30 людей в возрасте от 19 до 65 лет, которых случайным образом разделили на две группы: одна занималась упражнениями с использованием раковины моллюска, а другая выполняла стандартную дыхательную гимнастику.

Указывается, что перед началом шестимесячных домашних тренировок все прошли обучение у специалистов.

Отмечается, что заниматься рекомендовалось по пятнадцать минут пять раз в неделю.

Ученые рассказали, что практика выдувания в шанкх предусматривает глубокий вдох и сильный, контролируемый выдох. Такое действие создает сильные вибрации и сопротивление воздушному потоку. Данное усилие тренирует и укрепляет мышцы верхних дыхательных путей, включая горло и мягкое небо, области, которые часто сжимаются у пациентов с СОАС во время сна.

Информируется, что к концу шестимесячного исследования выяснилось, что у подопытных первой группы дневная сонливость снизилась на 34% по сравнению с контрольной. После работы с шанкхом у добровольцев улучшилось качество сна, а количество эпизодов апноэ сократилось в среднем на четыре-пять в час. Еще одним преимуществом стало повышение уровня кислорода в крови в ночное время.

Исследователи резюмировали: «Теперь мы собираемся провести более масштабное исследование и подтвердить результаты на более широкой и разнообразной выборке. Мы также хотим более подробно изучить, как эта практика влияет на тонус мышц дыхательных путей».

Ранее американский доктор развенчал странный миф о храпе.

Тэги: ученые, здоровье, мир, наука

Комментарии

Статьи

24.07.25 12:09

Большие футбольные гонки: главные фавориты нового сезона

Автор: Александр Панько

Дайджест

Перевод денег: что нельзя писать в сообщениях, чтобы не заблокировали банковскую карту
28.06.25 18:59

Перевод денег: что нельзя писать в сообщениях, чтобы не заблокировали банковскую карту

Автор: «Фраза»

Выбор редакции
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
13.08.25 16:57

Весна будет приходить уже в январе, — климатолог

13.08.25 16:35

Назван ключевой фактор, мешающий похудеть

13.08.25 16:18

Путин летит на Аляску с уверенностью, что имеет все карты, — Bloomberg

13.08.25 15:56

Туристов призвали быть внимательными со своими телефонами на пляжах на этой неделе

13.08.25 15:45

Американцы узнали о гормоне любви нечто новое

13.08.25 15:35

В РФ назревает экономический конфликт с Беларусью. Названа причина

13.08.25 15:15

Австралийцы предрекли столкновение Млечного Пути с Андромедой

13.08.25 14:55

Украинская армия теряет свои главные преимущества, скатываясь к советскому подходу, — WSJ

13.08.25 14:26

Раскрыт секрет Бермудского треугольника

13.08.25 13:16

В Резерв+ добавлена «штрафная» функция

13.08.25 12:19

Зеленский отреагировал на «готовность к уступкам»

13.08.25 10:34

Зеленский встретится с Трампом онлайн

12.08.25 13:56

Украина готова уступить территории, — The Telegraph

12.08.25 12:22

США попытаются вернуть Украине часть оккупированных территорий

12.08.25 11:18

Трамп рассказал, будет ли Зеленский присутствовать на встрече с Путиным на Аляске

11.08.25 15:28

В мирном соглашении могут де-факто признать контроль РФ над частями Украины

11.08.25 14:17

Ни Украина, ни РФ не будут довольны результатами мирного соглашения, — Вэнс

11.08.25 10:46

Белый дом рассматривает возможность пригласить Зеленского на Аляску, — NBC

08.08.25 14:44

В ОП сделали заявление по поводу «предложений по перемирию»

06.08.25 20:50

Трамп оценил встречу Путина и Уиткоффа

07.08.25 10:27

Трамп и Путин могут встретиться уже на следующей неделе. Правда, пока не понятно где

08.08.25 17:02

Ради семьи Вэнса в США… изменили уровень реки

08.08.25 13:02

Пентагон изменит схему передачи оружия Украине

07.08.25 17:13

Путин двояко высказался о возможной встрече с Зеленским

08.08.25 15:25

В Минобразования объяснили, почему учителя не могут оформить отсрочку через «Резерв+»

07.08.25 21:10

Американцы объяснили, почему не следует пить кофе по вечерам

11.08.25 07:46

Китайцы попытались объяснить таинственные космические радиосигналы

07.08.25 17:03

Путин рассказал, где может встретиться с Трампом

06.08.25 21:28

Гидрометцентр сообщил, какие сюрпризы готовит погода украинцам

Фото и Видео
Зеленский сделал заявление по Курской операции
Зеленский сделал заявление по Курской операции
Зеленский сделал заявление по Курской операции
Зеленский сделал заявление по Курской операции
Появилось видео, как в США лодка врезалась в кита
Появилось видео, как в США лодка врезалась в кита
Аномальные дожди в Пекине привели к многочисленным жертвам
Аномальные дожди в Пекине привели к многочисленным жертвам
Появилось видео взрыва многоэтажного дома в российском Саратове
Появилось видео взрыва многоэтажного дома в российском Саратове
Появилось видео, как в Италии самолет упал прямо на оживленную трассу
Появилось видео, как в Италии самолет упал прямо на оживленную трассу
Зеленский озвучил дату новых переговоров с Россией в Стамбуле
Зеленский озвучил дату новых переговоров с Россией в Стамбуле
Трагедия в Ираке: десятки людей заживо сгорели в гипермаркете
Трагедия в Ираке: десятки людей заживо сгорели в гипермаркете
Эпичное извержение вулкана в Исландии попало на видео
Эпичное извержение вулкана в Исландии попало на видео
В небе над Киевом заметили гражданский самолет
В небе над Киевом заметили гражданский самолет
Появилось видео, как во Франции горела шикарная яхта Sea Lady II
Появилось видео, как во Франции горела шикарная яхта Sea Lady II
fraza.com
Новости блогосферы
13.07.25 20:04

Об убийстве российскими агентами полковника СБУ Ивана Воронича
04.07.25 20:47

Почему Европа, США, Россия и Китай заинтересованы в продолжении войны в Украине?
28.06.25 19:15

Иногда кажется, будто Конституцию Украины отменили вообще
30.12.24 20:35

Война скоро не закончится

Опрос

Чего вы ждете от 2025 года?

посмотреть результаты
© 2025 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фраза.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.

Бажаєте перейти на українську версію сайта? Тоді тисніть сюди