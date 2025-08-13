Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Туристов призвали быть внимательными со своими телефонами на пляжах на этой неделе

Туристов призвали быть внимательными со своими телефонами на пляжах на этой неделе

Александр Панько
13.08.25 15:56
214
Туристов призвали быть внимательными со своими телефонами на пляжах на этой неделе

На этой неделе страны Европы, в том числе и Украину, охватила новая волна сильной жары, и многие люди наверняка устремятся на пляжи, чтобы охладиться в воде. Однако любителям солнца при этом настоятельно рекомендуется учитывать ряд рисков для своих мобильных телефонов.

Как поясняет The Express со ссылкой на экспертов по мобильным устройствам, на пляже угрозу для смартфонов несут три вещи: море, песок и солнце.

В частности, директор по продуктам компании Compare and Recycle, занимающейся переработкой технологий Ли Эллиотт отметил, что телефоны не так долговечны, как нам хотелось бы думать, когда подвергаются воздействию солнца, моря и песка. В качестве одной из защитных мер он называет водонепроницаемый чехол, куда можно поместить мобильное устройство.

Также эксперты рекомендуют хранить смартфоны или планшеты в тени, чтобы контролировать их температуру.

Кроме того, защитить устройство может его перевод в режимы полета или энергосбережения.

А в случае, если в труднодоступную часть телефона попали песчинки, стоит использовать мягкую щетку, а не острые предметы.

Однако лучший способ защитить свой смартфон — не только от стихии, но и от воров — оставить его дома или в сейфе отеля, если, разумеется, вы можете позволить себе такую роскошь, как не быть постоянно на связи.

Если же вы не можете обойтись без телефона, некоторые курорты предлагают пляжные шкафчики, где за небольшую плату можно оставить ценные вещи. Также можно приобрести специальній «противоугонный» чехол-сумку, который можно надежно прикрапить к чему-либо крупному или даже к вам, если вы считаете, что можете заснуть, растянувшись на пляже.

Также можно приобрести водонепроницаемые герметичные чехлы, которые можно прикрепить к себе, если вы собираетесь поплавать, и рядом нет никого, кому вы можете доверить присмотреть за вашими вещами.

Еще один вариант — закопать ценные вещи под полотенцем, но это не лучшая идея, когда речь идет о телефоне, и вы хотите защитить его от песка. Кроме того, существует риск, что воры увидят, как вы что-то закапываете.

Особенно ответственные туристы могут оформить страховку для своих мобильных телефонов, планшетов и других устройств.

Тем временем, ID Mobile рекомендует обязательно активировать функцию «Найти iPhone» для iOS и «Найти устройство» для Android, чтобы можно было отслеживать, блокировать или стирать данные с телефона в случае его пропажи.

Напомним, на пляжах в Одесской области прогремели два взрыва, погибли три человека.

Тэги: телефон, пляж, туристы

Комментарии

Статьи

24.07.25 12:09

Большие футбольные гонки: главные фавориты нового сезона

Автор: Александр Панько

Дайджест

Перевод денег: что нельзя писать в сообщениях, чтобы не заблокировали банковскую карту
28.06.25 18:59

Перевод денег: что нельзя писать в сообщениях, чтобы не заблокировали банковскую карту

Автор: «Фраза»

Выбор редакции
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
13.08.25 16:57

Весна будет приходить уже в январе, — климатолог

13.08.25 16:35

Назван ключевой фактор, мешающий похудеть

13.08.25 16:18

Путин летит на Аляску с уверенностью, что имеет все карты, — Bloomberg

13.08.25 16:09

Озвучен неожиданный способ борьбы с храпом

13.08.25 15:45

Американцы узнали о гормоне любви нечто новое

13.08.25 15:35

В РФ назревает экономический конфликт с Беларусью. Названа причина

13.08.25 15:15

Австралийцы предрекли столкновение Млечного Пути с Андромедой

13.08.25 14:55

Украинская армия теряет свои главные преимущества, скатываясь к советскому подходу, — WSJ

13.08.25 14:26

Раскрыт секрет Бермудского треугольника

13.08.25 13:16

В Резерв+ добавлена «штрафная» функция

13.08.25 12:19

Зеленский отреагировал на «готовность к уступкам»

13.08.25 10:34

Зеленский встретится с Трампом онлайн

12.08.25 13:56

Украина готова уступить территории, — The Telegraph

12.08.25 12:22

США попытаются вернуть Украине часть оккупированных территорий

12.08.25 11:18

Трамп рассказал, будет ли Зеленский присутствовать на встрече с Путиным на Аляске

11.08.25 15:28

В мирном соглашении могут де-факто признать контроль РФ над частями Украины

11.08.25 14:17

Ни Украина, ни РФ не будут довольны результатами мирного соглашения, — Вэнс

11.08.25 10:46

Белый дом рассматривает возможность пригласить Зеленского на Аляску, — NBC

08.08.25 14:44

В ОП сделали заявление по поводу «предложений по перемирию»

06.08.25 20:50

Трамп оценил встречу Путина и Уиткоффа

07.08.25 10:27

Трамп и Путин могут встретиться уже на следующей неделе. Правда, пока не понятно где

08.08.25 17:02

Ради семьи Вэнса в США… изменили уровень реки

08.08.25 13:02

Пентагон изменит схему передачи оружия Украине

07.08.25 17:13

Путин двояко высказался о возможной встрече с Зеленским

08.08.25 15:25

В Минобразования объяснили, почему учителя не могут оформить отсрочку через «Резерв+»

07.08.25 21:10

Американцы объяснили, почему не следует пить кофе по вечерам

11.08.25 07:46

Китайцы попытались объяснить таинственные космические радиосигналы

07.08.25 17:03

Путин рассказал, где может встретиться с Трампом

06.08.25 21:28

Гидрометцентр сообщил, какие сюрпризы готовит погода украинцам

Фото и Видео
Зеленский сделал заявление по Курской операции
Зеленский сделал заявление по Курской операции
Зеленский сделал заявление по Курской операции
Зеленский сделал заявление по Курской операции
Появилось видео, как в США лодка врезалась в кита
Появилось видео, как в США лодка врезалась в кита
Аномальные дожди в Пекине привели к многочисленным жертвам
Аномальные дожди в Пекине привели к многочисленным жертвам
Появилось видео взрыва многоэтажного дома в российском Саратове
Появилось видео взрыва многоэтажного дома в российском Саратове
Появилось видео, как в Италии самолет упал прямо на оживленную трассу
Появилось видео, как в Италии самолет упал прямо на оживленную трассу
Зеленский озвучил дату новых переговоров с Россией в Стамбуле
Зеленский озвучил дату новых переговоров с Россией в Стамбуле
Трагедия в Ираке: десятки людей заживо сгорели в гипермаркете
Трагедия в Ираке: десятки людей заживо сгорели в гипермаркете
Эпичное извержение вулкана в Исландии попало на видео
Эпичное извержение вулкана в Исландии попало на видео
В небе над Киевом заметили гражданский самолет
В небе над Киевом заметили гражданский самолет
Появилось видео, как во Франции горела шикарная яхта Sea Lady II
Появилось видео, как во Франции горела шикарная яхта Sea Lady II
fraza.com
Новости блогосферы
13.07.25 20:04

Об убийстве российскими агентами полковника СБУ Ивана Воронича
04.07.25 20:47

Почему Европа, США, Россия и Китай заинтересованы в продолжении войны в Украине?
28.06.25 19:15

Иногда кажется, будто Конституцию Украины отменили вообще
30.12.24 20:35

Война скоро не закончится

Опрос

Чего вы ждете от 2025 года?

посмотреть результаты
© 2025 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фраза.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.

Бажаєте перейти на українську версію сайта? Тоді тисніть сюди