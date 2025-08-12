США попытаются вернуть Украине часть оккупированных территорий

Соединенные Штаты Америки и партнеры будут пытаться вернуть Украине часть оккупированной Россией территории. Однако определенные обмены землей все же будут. Об этом заявил президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции.

«Зеленский сказал, что ему надо конституционное согласие... Он имел согласие пойти на войну и убивать всех. Но ему надо согласие, чтобы сделать обмен территориями... Будет определенный обмен территориями. Я знаю это от россиян и благодаря разговорам со всеми», — сказал Трамп.

По словам американского президента, обмен территориями будет «на благо Украины».

«Это хорошая вещь, не плохая. Но и плохая — для обеих сторон. Это очень сложно, потому что у вас есть линия (столкновения), которая является очень неравной и будут определенные обмены землей. Мы будем менять линию фронта. Россия оккупирует значительную часть территории Украины, мы будем пытаться вернуть часть этой территории обратно Украине», — заявил он.

Также Трамп добавил, что у «Украины была тысяча миль береговой линии с океаном, а теперь ее нет, остался малый кусок возле Одессы».

