Текущая ситуация на фронте: за сутки произошло 168 боевых столкновений

В Украине продолжается война. Стало известно, что сейчас происходит на фронте.

О ситуации на вторник, 12 августа, поведал Генштаб ВСУ.

Военные говорят, что за прошлые сутки произошло 168 боевых столкновений.

Сообщается: «Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 74 авиационных удара, в частности сбросил 138 управляемых бомб».

Отмечается, что также россияне совершили 5 299 обстрелов, из них 105 из реактивных систем залпового огня, и привлекли для поражения 4 980 дронов-камикадзе.

