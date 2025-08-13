Все разделы

В Одесской области исследователи встретили нового ядовитого паука

Агата Кловская
12.08.25 15:25
294
В Одесской области исследователи встретили нового ядовитого паука

В Национальном природном парке «Тузловские лиманы» (Одесская область) исследователи встретили хеиракантиума — новый для этой местности вид ядовитых пауков. Об этом рассказал доктор биологических наук, сотрудник парка Иван Русев.

По его словам, с опасным животным сотрудники учреждения столкнулись во время исследования песчаной косы и прибрежных участков водоемов в заповеднике.

«Это новый вид пауков, которой недавно был установлен для нацпарка. Ареал его охватывает субтропики Средиземноморья, но недавно „дошел“ он и до нас. Хеиракантиум, или желтосумый паук (Cheiracanthium punctorium) — ядовитый паук из семейства Miturgidae. В настоящее время уже обитает практически по всей Европе. У нас встречается на песчаной пересыпи и на прибрежно-защитных полосах лиманов», — констатирует ученый.

Он обнародовал видео, на котором можно увидеть желтого паука, притаившегося в сухой растительности.

Желтосумный колючий паук (Cheiracanthium punctorium) — вид пауков из рода Cheiracanthium. Длина тела достигает 15 мм. Укус из-за болезненности можно сравнить с укусом осы. В случае повышенной индивидуальной восприимчивости возможны более сильные реакции, в частности тошнота. Также яд может вызвать некроз ткани, тошноту, недомогание и лихорадку. Симптомы могут длиться до трех суток.

Самки делают кокон для яиц размером около 4 см. Размещается он в высокой траве и агрессивно защищается пауком.

Встречается от Центральной Европы до Средней Азии. Вид распространяется из-за изменений климата, приводящих к увеличению засушливости и меньшего количества осадков.

По словам очевидцев, паук прыгает и острыми челюстями прокалывает кожу человека.

Напомним, жителя Одесщины госпитализировали из-за укуса паука «черная вдова».

Тэги: паук, Одесская область

fraza.com
