ТОП-ТЕМЫ:
Новости > В мирном соглашении могут де-факто признать контроль РФ над частями Украины

В мирном соглашении могут де-факто признать контроль РФ над частями Украины

Александр Панько
11.08.25 15:28
192
В мирном соглашении могут де-факто признать контроль РФ над частями Украины

Саммит между президентом США Дональдом Трампом и главой России Владимиром Путиным на Аляске станет важным испытанием для прекращения войны в Украине. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в эфире телеканала ABC News.

«Следующая пятница будет важной, потому что это будет проверка Путина, насколько серьезно он настроен на прекращение этой ужасной войны. Когда дело дойдет до полномасштабных переговоров, и будем надеяться, что пятница станет важным шагом в этом процессе. ... Речь будет идти о территории. Речь будет идти, конечно, о гарантиях безопасности, но также об абсолютной необходимости признать, что Украина сама решает свое будущее, что Украина должна быть суверенным государством, которое само решает свое геополитическое будущее — конечно, без ограничений по численности своих вооруженных сил. А для НАТО — не иметь никаких ограничений относительно нашего присутствия на восточном фланге», — сказал Рютте.

Он также признал, что Россия контролирует часть довоенной территории Украины. Впрочем, вопрос будет заключаться в том, как двигаться дальше после прекращения огня, включая то, что это означает с точки зрения гарантий безопасности для Украины.

«Когда речь идет о вопросах территории, когда речь идет о признании, например, возможно, в будущем соглашении, что Россия контролирует де-факто, фактически часть территории Украины, это должно быть эффективное признание, а не политическое признание де-юре», — отметил Рютте.

Напомним, вице-президент США Джей Ди Вэнс считает, что ни Украина, ни Россия не будут довольны результатами урегулирования войны при посредничестве США.

Тэги: переговоры, Марк Рютте, война в Украине

