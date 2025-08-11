Мирное соглашение Трампа и Путина ничего не стоит без участия Украины, — New York Post

Белый дом работает над организацией трехсторонней встречи между правителем России Владимиром Путиным, президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским. Это «хорошая новость», ведь мирные договоренности без Украины просто не будут иметь смысла, пишет New York Post.

Как заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс, Трамп, хоть и разочарован войной в Украине, которая его «отчаянно расстраивает», но стремится к ее скорейшему завершению. В начале каденции Трамп открыто критиковал Зеленского, даже запомнилась их напряженная встреча в Овальном кабинете, но впоследствии президент справедливо отметил, что Путин обманывал его — улыбался и делал комплименты, а одновременно обстреливал мирных людей ракетами и беспилотниками.

Трамп дал Путину 50 дней, чтобы сесть за стол переговоров, потом сократил этот срок. Однако, в день дедлайна вместо новых санкций Трамп согласился встретиться с Путиным на Аляске.

«Что изменилось? Некоторые сообщения свидетельствуют о том, что Путин отказался от своего требования по смене режима в Украине. Но он все еще требует треть страны, включая земли, которые он не смог захватить на поле боя, такие как украинский „пояс крепостей“, который блокирует продвижение России с 2014 года», — пишет издание.

Отмечается, что любое соглашение между Трампом и Путиным «ничего не значит, если в нем не участвует Украина». Российский диктатор обычно приходит к переговорам с позиции силы. Впрочем, «летнее наступление» РФ идет медленно, а экономика страны приходит в упадок.

«Россия может достичь определенного прогресса только благодаря численному превосходству, но за это заплатит огромную цену — 250 000 погибших солдат и около миллиона жертв. Украина же имеет несколько потрясающих побед, в частности использование беспилотников для уничтожения дальних бомбардировщиков на территории России. Путин не в состоянии диктовать условия. Он не победил своих врагов; они его унизили», — подчеркивает издание.

NYP также призывает не допустить, чтобы Аляска стала «одной из печально известных страниц истории». Обращаясь к Трампу, редакция пишет: «Убедитесь, что Украина имеет место за столом переговоров — это единственный путь к справедливому и прочному миру».

Напомним, вице-президент США Джей Ди Вэнс считает, что ни Украина, ни Россия не будут довольны результатами урегулирования войны при посредничестве США.