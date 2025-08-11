Ни Украина, ни РФ не будут довольны результатами мирного соглашения, — Вэнс

Вице-президент США Джей Ди Вэнс считает, что ни Украина, ни Россия не будут довольны результатами урегулирования войны при посредничестве США. Об этом он сказал в интервью Fox News.

По его словам, Штаты находятся в процессе согласования времени, когда президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский смогут сесть за стол переговоров и обсудить прекращение конфликта в Украине.

«Президенту (Трампу) нужно заставить президента Путина сесть за стол переговоров с президентом Зеленским и решить их разногласия. Конечно, мы осуждаем вторжение, нам не нравится текущая ситуация, но нужно достичь мира. И единственная возможность это сделать — сесть и поговорить», — сказал Вэнс.

По его словам, США не считают, что контакты Путина и Зеленского перед саммитом США — Россия на Аляске были бы продуктивными. Вэнс добавил, что президент США Трамп «сомневается в успехе переговоров по Украине, но считает нужным дать им шанс». США нацелены на урегулирование конфликта с учетом текущей линии соприкосновения, подчеркнул Вэнс, отметив, что Вашингтон продолжит диалог с Украиной и Зеленским.

«Мы попробуем найти такое решение на основе переговоров, которое устроит и россиян, и украинцев. В конце концов обе стороны, вероятно, будут недовольны», — сказал американский вице-президент.

Напомним, Кремль не хочет уступать Херсонскую и Запорожскую области из-за коридора в Крым.