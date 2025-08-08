Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Июль стал третьим самым жарким за всю историю наблюдений

Июль стал третьим самым жарким за всю историю наблюдений

Агата Кловская
08.08.25 16:44
81
Июль стал третьим самым жарким за всю историю наблюдений

В прошлом месяце зафиксирован третий по жаре июль в мире за всю историю наблюдений. Об этом сообщили в Службе изменения климата Copernicus (C3S) Европейского Союза, сообщает Reuters

В прошлом месяце температура была на 1,25°C выше среднего показателя доиндустриального периода с 1850 по 1900 год.

Кроме того, в Турции установлен новый температурный рекорд в 50,5°C. Министерство окружающей среды сообщило, что 132 метеостанции по всей стране зарегистрировали рекордные температуры за этот месяц, некоторые из которых были до 12°C выше средних сезонных показателей.

В то время как метеостанция в норвежской части Северного полярного круга зафиксировала температуру выше 30°C в течение 13 дней в июле.

В то же время в Финляндии три недели подряд наблюдалась жара в 30°C.

Таким образом, несмотря на паузу в серии абсолютных температурных рекордов, ученые продолжают фиксировать проявления глобального потепления — в частности, экстремальную жару и катастрофические наводнения.

«Через два года после самого жаркого июля серия температурных рекордов завершилась — пока что. Но это не означает, что изменение климата прекратилось», — предупредил директор C3S Карло Буонтемпо.

За период с августа 2024 года по июль 2025-го средняя глобальная температура превысила доиндустриальный уровень на 1,53°C — то есть вышла за пределы цели Парижского климатического соглашения, которое ограничивает потепление до 1,5°C.

По данным C3S, количество осадков было выше среднего в большей части Центральной Европы, на севере Франции, в восточной части Великобритании и на юге Ирландии, на юге Скандинавии, в регионах северо-восточной Европы, на севере Италии и на северном побережье Адриатики, в северной Исландии, на востоке Испании и на западе РФ.

Метеорологическая служба Великобритании сообщила, что воды на юг переживают «волну жары в море». В частности, температура поверхности была более типичной для начала августа в 1980-х и 90-х годах.

Основной причиной изменения климата остается выброс парниковых газов вследствие сжигания ископаемого топлива.

Вместе с тем, 2023 год был самым жарким в истории.

В настоящее время порог в 1,5°C не преодолен в долгосрочной перспективе, однако всё больше учёных считают, что избежать его превышения уже маловероятно. Они призывают правительства срочно сокращать выбросы CO₂, чтобы смягчить последствия изменений климата.

Напомним, в мае погода в Киеве была аномальной.

Тэги: погода, новости Украины

Комментарии

Статьи

24.07.25 12:09

Большие футбольные гонки: главные фавориты нового сезона

Автор: Александр Панько

Дайджест

Перевод денег: что нельзя писать в сообщениях, чтобы не заблокировали банковскую карту
28.06.25 18:59

Перевод денег: что нельзя писать в сообщениях, чтобы не заблокировали банковскую карту

Автор: «Фраза»

Выбор редакции
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
08.08.25 15:49

Индия срочно остановила закупки нефти у России, — СМИ

08.08.25 15:25

В Минобразования объяснили, почему учителя не могут оформить отсрочку через «Резерв+»

08.08.25 14:44

В ОП сделали заявление по поводу «предложений по перемирию»

08.08.25 14:21

Уиткофф доложит о встрече с Путиным представителям Украины и стран НАТО

08.08.25 14:16

Орбан вновь призвал Европу вести переговоры с Путиным

08.08.25 13:55

Трамп анонсировал подписание мирного соглашения Азербайджан — Армения

08.08.25 13:28

ВСУ разрабатывают новый проект дронов

08.08.25 13:02

Пентагон изменит схему передачи оружия Украине

08.08.25 12:42

Трамп использует экономическое давление для остановки войны РФ против Украины, — Госдеп

08.08.25 14:44

В ОП сделали заявление по поводу «предложений по перемирию»

08.08.25 13:02

Пентагон изменит схему передачи оружия Украине

08.08.25 11:51

Стало известно, какой ультиматум по Украине Путин готовит для Трампа

08.08.25 11:13

В Киеве резко увеличилось количество госпитализаций из-за Covid-19

07.08.25 17:13

Путин двояко высказался о возможной встрече с Зеленским

07.08.25 17:03

Путин рассказал, где может встретиться с Трампом

07.08.25 13:18

В Кремле подтвердили договоренность о встрече Трамп-Путин «в ближайшие дни»

07.08.25 12:26

РФ может попытаться высадиться в Херсоне в ближайшее время, — CNN

07.08.25 10:27

Трамп и Путин могут встретиться уже на следующей неделе. Правда, пока не понятно где

07.08.25 09:19

Трамп хочет встретиться с Путиным и Зеленским, — NYT

04.08.25 09:34

У Трампа сделали неожиданное заявление об Украине

04.08.25 07:24

Вэнс сделал странное заявление по поводу НЛО

04.08.25 11:16

Британка умерла после того, как ее рану облизала собака

04.08.25 00:04

Республиканская партия США опубликовала очень странное фото Трампа

06.08.25 20:50

Трамп оценил встречу Путина и Уиткоффа

04.08.25 09:34

Жуткое ДТП в Дубно – погиб маленький мальчик

06.08.25 13:23

Трамп объяснил, как вынудить Путина перестать убивать украинцев

04.08.25 10:19

США могут выплачивать своим гражданам дивиденды с пошлин Трампа

04.08.25 14:09

В Кремле уверяют, что Путин готов встретиться с Зеленским

05.08.25 16:28

Британский микробиолог рассказала, как правильно… стирать носки

Фото и Видео
Зеленский сделал заявление по Курской операции
Зеленский сделал заявление по Курской операции
Зеленский сделал заявление по Курской операции
Зеленский сделал заявление по Курской операции
Появилось видео, как в США лодка врезалась в кита
Появилось видео, как в США лодка врезалась в кита
Аномальные дожди в Пекине привели к многочисленным жертвам
Аномальные дожди в Пекине привели к многочисленным жертвам
Появилось видео взрыва многоэтажного дома в российском Саратове
Появилось видео взрыва многоэтажного дома в российском Саратове
Появилось видео, как в Италии самолет упал прямо на оживленную трассу
Появилось видео, как в Италии самолет упал прямо на оживленную трассу
Зеленский озвучил дату новых переговоров с Россией в Стамбуле
Зеленский озвучил дату новых переговоров с Россией в Стамбуле
Трагедия в Ираке: десятки людей заживо сгорели в гипермаркете
Трагедия в Ираке: десятки людей заживо сгорели в гипермаркете
Эпичное извержение вулкана в Исландии попало на видео
Эпичное извержение вулкана в Исландии попало на видео
В небе над Киевом заметили гражданский самолет
В небе над Киевом заметили гражданский самолет
Появилось видео, как во Франции горела шикарная яхта Sea Lady II
Появилось видео, как во Франции горела шикарная яхта Sea Lady II
fraza.com
Новости блогосферы
13.07.25 20:04

Об убийстве российскими агентами полковника СБУ Ивана Воронича
04.07.25 20:47

Почему Европа, США, Россия и Китай заинтересованы в продолжении войны в Украине?
28.06.25 19:15

Иногда кажется, будто Конституцию Украины отменили вообще
30.12.24 20:35

Война скоро не закончится

Опрос

Чего вы ждете от 2025 года?

посмотреть результаты
© 2025 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фраза.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.

Бажаєте перейти на українську версію сайта? Тоді тисніть сюди