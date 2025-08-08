Июль стал третьим самым жарким за всю историю наблюдений

В прошлом месяце зафиксирован третий по жаре июль в мире за всю историю наблюдений. Об этом сообщили в Службе изменения климата Copernicus (C3S) Европейского Союза, сообщает Reuters

В прошлом месяце температура была на 1,25°C выше среднего показателя доиндустриального периода с 1850 по 1900 год.

Кроме того, в Турции установлен новый температурный рекорд в 50,5°C. Министерство окружающей среды сообщило, что 132 метеостанции по всей стране зарегистрировали рекордные температуры за этот месяц, некоторые из которых были до 12°C выше средних сезонных показателей.

В то время как метеостанция в норвежской части Северного полярного круга зафиксировала температуру выше 30°C в течение 13 дней в июле.

В то же время в Финляндии три недели подряд наблюдалась жара в 30°C.

Таким образом, несмотря на паузу в серии абсолютных температурных рекордов, ученые продолжают фиксировать проявления глобального потепления — в частности, экстремальную жару и катастрофические наводнения.

«Через два года после самого жаркого июля серия температурных рекордов завершилась — пока что. Но это не означает, что изменение климата прекратилось», — предупредил директор C3S Карло Буонтемпо.

За период с августа 2024 года по июль 2025-го средняя глобальная температура превысила доиндустриальный уровень на 1,53°C — то есть вышла за пределы цели Парижского климатического соглашения, которое ограничивает потепление до 1,5°C.

По данным C3S, количество осадков было выше среднего в большей части Центральной Европы, на севере Франции, в восточной части Великобритании и на юге Ирландии, на юге Скандинавии, в регионах северо-восточной Европы, на севере Италии и на северном побережье Адриатики, в северной Исландии, на востоке Испании и на западе РФ.

Метеорологическая служба Великобритании сообщила, что воды на юг переживают «волну жары в море». В частности, температура поверхности была более типичной для начала августа в 1980-х и 90-х годах.

Основной причиной изменения климата остается выброс парниковых газов вследствие сжигания ископаемого топлива.

Вместе с тем, 2023 год был самым жарким в истории.

В настоящее время порог в 1,5°C не преодолен в долгосрочной перспективе, однако всё больше учёных считают, что избежать его превышения уже маловероятно. Они призывают правительства срочно сокращать выбросы CO₂, чтобы смягчить последствия изменений климата.

