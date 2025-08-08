Все разделы

Новости > В ОП сделали заявление по поводу «предложений по перемирию»

В ОП сделали заявление по поводу «предложений по перемирию»

Александр Панько
08.08.25 14:44
В ОП сделали заявление по поводу «предложений по перемирию»

Во время разговора президента Владимира Зеленского с американским президентом США Дональдом Трампом не звучали предложения, которые якобы США предложили главе Кремля Владимиру Путину для перемирия в Украине. Об этом сообщил советник президента Украины по вопросам коммуникации Дмитрий Литвин в соцсети Х.

«Сомнительно, чтобы Виткофф или Ушаков успели поговорить с этим порталом. Вчера на разговоре лидеров ничего такого не звучало, и Виткофф ничего такого не говорил, он говорил другие вещи», — написал Литвин в соцсети Х в четверг.

Ранее в четверг польский портал Onet опубликовал якобы предложения США для России. Среди них упоминались:

— прекращение огня в Украине;

— фактическое признание российских территориальных приобретений путем отложения этого вопроса на 49 или 99 лет;

— снятие большинства санкций против РФ и, в долгосрочной перспективе, возвращение к сотрудничеству в энергетике.

При этом США не гарантировали для россиян, что НАТО не будет расширяться, а военная помощь Украине должна была продолжиться.

Напомним, стало известно, какой ультиматум по Украине Путин готовит для Трампа.

