Ради семьи Вэнса в США… изменили уровень реки

Вице-президент США Джей Ди Вэнс оказался в эпицентре необычного скандала. О нем со ссылкой на чиновников секретной службы и пресс-секретаря политика Тейлор Ван Кирк информирует издание The New York Times.

Сообщается, что военные инженеры изменили уровень реки Литл-Майами в штате Огайо, чтобы секретная служба США могла обеспечить безопасность Джей Ди Вэнса во время прогулки на лодке с семьей.

Подчеркивается, что сам был не в курсе происходящего.

Прогулка состоялась 2 августа и была посвящена 41-летию республиканца.

При этом представитель секретной службы Энтони Гульельми поведал, что ведомство, исходя из соображений безопасности, обратилось в инженерный корпус армии США с просьбой временно увеличить поток воды из озера Цезарь-Крик.

Лодки, используемые секретной службой для обеспечения безопасности и экстренной эвакуации, обычно оснащены мотором и нуждаются в большей глубине для работы.

