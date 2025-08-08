Все разделы

ТОП-ТЕМЫ:
Ради семьи Вэнса в США… изменили уровень реки

Ради семьи Вэнса в США… изменили уровень реки

Александр Панько
08.08.25 17:02
243
Ради семьи Вэнса в США… изменили уровень реки

Вице-президент США Джей Ди Вэнс оказался в эпицентре необычного скандала. О нем со ссылкой на чиновников секретной службы и пресс-секретаря политика Тейлор Ван Кирк информирует издание The New York Times.

Сообщается, что военные инженеры изменили уровень реки Литл-Майами в штате Огайо, чтобы секретная служба США могла обеспечить безопасность Джей Ди Вэнса во время прогулки на лодке с семьей.

Подчеркивается, что сам был не в курсе происходящего.

Прогулка состоялась 2 августа и была посвящена 41-летию республиканца.

При этом представитель секретной службы Энтони Гульельми поведал, что ведомство, исходя из соображений безопасности, обратилось в инженерный корпус армии США с просьбой временно увеличить поток воды из озера Цезарь-Крик.

Лодки, используемые секретной службой для обеспечения безопасности и экстренной эвакуации, обычно оснащены мотором и нуждаются в большей глубине для работы.

Ранее Вэнс сделал странное заявление по поводу НЛО.

Тэги: США, мир, курьезы, Джей Ди Вэнс

24.07.25 12:09

Большие футбольные гонки: главные фавориты нового сезона

Автор: Александр Панько

Перевод денег: что нельзя писать в сообщениях, чтобы не заблокировали банковскую карту
28.06.25 18:59

Перевод денег: что нельзя писать в сообщениях, чтобы не заблокировали банковскую карту

Автор: «Фраза»

Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
fraza.com
fraza.com
