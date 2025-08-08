Американцы объяснили, почему не следует пить кофе по вечерам

Эксперты из Техасского университета в Эль-Пасо (США) рассказали, почему не следует пить кофе по вечерам. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что вечернее потребление кофеина способно снижать самоконтроль и вызывать более импульсивное поведение.

В ходе опытов специалисты проанализировали влияние кофеина на поведение плодовых мушек в зависимости от времени суток и пола. После введения кофеина ученые оценивали способность насекомых подавлять импульсивную реакцию, к примеру, остановку движения при встрече с резким воздушным потоком.

Поясняется, что в обычных условиях мушки перестают летать, когда для этого есть существенное препятствие.

Оказалось, что ночной кофеин заметно снижает уровень самоконтроля у мушек, особенно у самок: несмотря на дискомфорт, они продолжали активно двигаться. При этом дневной кофеин такого эффекта не вызывал.

Говорится, что хотя концентрация кофеина в организме самцов и самок была одинаковой, реакция различалась, что указывает на возможное влияние генетических или физиологических факторов, а не только гормонального фона.

Добавляется: «Drosophila melanogaster – превосходная модель для изучения сложного поведения благодаря генетическому и нейронному сходству с человеком».

Американцы уверяют, что полученные данные могут быть релевантны и для людей – особенно для женщин, работающих в ночную смену или употребляющих кофе перед сном. В группе риска могут оказаться медики, военнослужащие и другие специалисты, чья работа требует повышенной концентрации и самоконтроля в позднее время суток.

