Путин рассказал, где может встретиться с Трампом

Президент России Владимир Путин поведал, где бы мог встретиться с американским лидером Дональдом Трампом. Он ответил на вопросы журналистов.

Глава российского государства сказал: «У нас много друзей, которые готовы нам помочь организовать мероприятие подобного рода».

Добавляется: «Один из друзей – президент Объединенных Арабских Эмиратов. Я думаю, что мы решим, но это было бы одним из подходящих, вполне подходящих мест».

Ранее в Кремле подтвердили договоренность о встрече Трамп-Путин «в ближайшие дни».