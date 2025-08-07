В Черкассах неизвестный открыл стрельбу в McDonald’s

В Черкассах неизвестный мужчина с оружием захватил ресторан быстрого питания McDonald’s. Прозвучали выстрелы, сообщает Нацполиция и Суспільне в четверг, 7 июля.

«Полиция Черкас работает на месте стрельбы в заведении общественного питания в центре города. Предварительно известно, что мужчина с оружием находится внутри помещения. Полицейские эвакуировали посетителей и персонал», — рассказали в полиции.

В настоящее время следственно-оперативная группа, спецназ и медики находятся по указанному адресу.

В свою очередь Суспільне информирует, что инцидент произошёл в McDonald’s на улице Смелянской.

Местные Телеграм-каналы пишут, что мужчина мог застрелиться. А свидетели события говорят, что полиция допрашивает сотрудника, который впустил стрелка в туалет.

