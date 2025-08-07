Трамп оценил встречу Путина и Уиткоффа

Президент США Дональд Трамп оценил встречу своего специального посланника Стива Уиткоффа и российского лидера Владимира Путина, которая прошла в Москве. Вновь была поднята тема войны в Украине.

В социальной сети Truth Social он написал: «Мой специальный посланник Стив Уиткофф только что провел высоко продуктивную встречу с президентом России Владимиром Путиным. Был достигнут большой прогресс!».

Политик добавил, что проинформировал некоторых союзников из Европы об итогах этой поездки.

Подчеркивается: «Все согласны с тем, что эту войну нужно закончить, и мы будем работать над этим в ближайшие дни и недели».

Ранее Трамп объяснил, как вынудить Путина перестать убивать украинцев.