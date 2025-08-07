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Новости > Ситуация в Азовском море близка к экологической катастрофе, — ЦПД

Ситуация в Азовском море близка к экологической катастрофе, — ЦПД

Агата Кловская
06.08.25 16:44
221
Ситуация в Азовском море близка к экологической катастрофе, — ЦПД

В Азовском море из-за последствий российской оккупации фиксируется резкий рост количества медуз, что делает морское побережье непригодным для отдыха. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины.

К этому непосредственно привела полномасштабная война РФ против Украины и действия россиян. В частности, из-за разрушения в результате боевых действий канала Северский Донец — Донбасс существенно уменьшился приток пресной воды в Азовское море, что привело к резкому повышению солености воды и попаданию в Азовское море большого количества медуз.

Кроме того, россияне резко увеличили вылов рыбы и слив в море грязных сточных вод, что, в свою очередь, привело к почти полному вымиранию бычка и массовой гибели других видов рыб.

«Из-за действий оккупантов ситуация в Азовском море близка к экологической катастрофе. Но вместо попыток исправить ущерб экологии, оккупанты лишь перекладывают ответственность на Украину», — добавили в ЦПД.

Напомним, из-за затопления танкеров в Керченском проливе погибли десятки дельфинов.

Тэги: Азовское море, экологическая катастрофа

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