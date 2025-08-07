Трамп рассказал, пойдет ли на третий срок

Президент США Дональд Трамп, вероятно, не будет баллотироваться на третий срок. Об этом американский лидер заявил в интервью CNBC.

На вопрос, планирует ли Трамп баллотироваться на пост президента США снова, он ответил: «Нет. Наверное, нет».

В то же время он признал, что хотел бы в третий раз стать президентом США.

«У меня лучшие рейтинги за все время. Знаете почему? Потому что люди любят тарифы. И им нравится, что другие страны нас больше не обманывают на деньги», — пояснил президент США.

Стоит отметить, что 22-я поправка к Конституции США ограничивает срок полномочий президента двумя каденциями. Сейчас как раз продолжается вторая каденция Трампа после первой в 2017-2021 годах.

Но, как сообщает Politico, союзники президента неоднократно предлагали ему еще один срок, несмотря на этот конституционный запрет. Существуют возможные способы, которыми Трамп может попытаться обойти этот мандат, включая отмену поправки или баллотирование на должность вице-президента и восхождение на пост президента.

Напомним, Трамп объяснил, как вынудить Путина перестать убивать украинцев.