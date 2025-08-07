Трамп объяснил, как вынудить Путина перестать убивать украинцев

Российский диктатор Владимир Путин захочет остановить убийства, если цены на нефть упадут. Сейчас экономика РФ в плохом состоянии. Об этом в интервью CNBC заявил президент США Дональд Трамп.

Американский лидер считает, что если цены на энергоносители упадут достаточно сильно, то глава Кремля «перестанет убивать людей».

«Путин перестанет убивать людей, если мы снизим цены на энергоносители еще на 10 долларов за баррель. У него не будет выбора, потому что его экономика в плачевном состоянии», — подчеркнул Трамп.

Напомним, у Трампа готовят санкции против «теневого флота», если Путин не пойдет на перемирие.