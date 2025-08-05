Число жертв войны в Секторе Газа превысило 61 тысячу человек

Израиль продолжает свои военные действия в Секторе Газа. Число жертв среди мирного населения постоянно растет.

Данные на вторник, 5 августа, приводит министерство здравоохранения палестинского анклава.

Сообщается, что с 7 октября 2023-го года погибли уже 61 020 людей.

При этом пострадали 150 671 человек.

Указывается, что лишь за последние сутки в местные больницы поступили 87 погибших и 644 пострадавших.

Ранее мы писали, что в Секторе Газа люди продолжают умирать от голода – среди жертв много детей.