Число жертв войны в Секторе Газа превысило 61 тысячу человек

Израиль продолжает свои военные действия в Секторе Газа. Число жертв среди мирного населения постоянно растет.
Данные на вторник, 5 августа, приводит министерство здравоохранения палестинского анклава.
Сообщается, что с 7 октября 2023-го года погибли уже 61 020 людей.
При этом пострадали 150 671 человек.
Указывается, что лишь за последние сутки в местные больницы поступили 87 погибших и 644 пострадавших.
Ранее мы писали, что в Секторе Газа люди продолжают умирать от голода – среди жертв много детей.