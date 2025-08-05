Британский микробиолог рассказала, как правильно… стирать носки

Микробиолог из Лестерского университета в Великобритании Примроуз Фристоун заявила, что большинство людей стирают носки неправильно. Она объяснила важный нюанс.

Специалист подчеркивает, что их следует стирать при температуре не ниже 60 градусов с использованием моющего средства на основе энзимов, но вот в современных стиральных машинах такой режим часто не используется по умолчанию.

По этой причине, по ее словам, носки нужно тщательно проглаживать утюгом с функцией пара.

Говорится: «Это помогает теплу проникать глубже в ткань и уничтожать бактерии, вирусы и грибок, вызывающий эпидермофитию стоп».

Эксперт напоминает, что большую часть времени ноги человека находятся в закрытой обуви, при этом они остаются одними из самых загрязненных участков тела.

Британка рассказала: «На каждом квадратном сантиметре кожи стопы может обитать до ста миллионов микробных клеток. Теплая, влажная и темная среда создает идеальные условия для их размножения, особенно между пальцами, где располагается множество потовых желез».

В то же время, по ее словам, носки работают как микробные губки, и впитывают бактерии, грибки и их споры из почвы, пыли, шерсти домашних животных и влаги.

Увы, но даже после стирки на ткани могут сохраняться патогены, если температура была недостаточно высокой.

Резюмируется: «Некоторые из этих микроорганизмов безвредны, но другие представляют опасность – это, например, стафилококки, кандиды, аспергиллы и криптококки. Бактерии на стопах питаются потом и выделяют зловонные метаболиты, вызывая неприятный запах ног, носков и обуви».

Ранее британка умерла после того, как ее рану облизала собака.