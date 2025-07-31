НБА пошла на крайне любопытный эксперимент

НБА решила пойти на очень интересный эксперимент. Официально сообщается, что шесть матчей регулярного сезона в ближайшие три года сыграют в Европе.

Известно, что «Мемфис» сыграет с «Орландо» 15 января 2026-го года в Берлине и 18 января 2026-го года в Лондоне.

Кроме этого на 2027-й год запланированы матчи в Манчестере и Париже, а на 2028-й год – в Берлине и Париже. Команды, которые сыграют в них, пока не определены.

Также добавляется, что 1 ноября поединок между «Детройтом» и «Далласом» будет сыгран в Мехико.

Ранее Трамп потребовал переименовать известные спортивные команды.