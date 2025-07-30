В Черновцах подросток выстрелил себе в голову прямо на улице

В Черновцах 14-летний подросток совершил самоубийство, выстрелив себе в голову из пистолета на улице. Об этом сообщила Нацполиция в среду, 30 июля.

«Поступило сообщение об обнаружении на улице Главной парня с огнестрельным ранением. По предварительным данным, несовершеннолетний выстрелил себе в голову из пистолета», — говорится в сообщении.

На месте правоохранители установили, что 14-летний черновчанин покончил с собой. Он умер в машине «скорой помощи». Его тело направили на судебно-медицинскую экспертизу.

Также полицейские выяснили, что пистолет официально зарегистрирован и принадлежит брату погибшего. Последний утверждает, что хранил пистолет в сейфе по месту жительства.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по статье об умышленном убийстве с пометкой «самоубийство» (ч.1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины).

Следователи выясняют все обстоятельства трагедии и возможные мотивы поступка.

Напомним, в Киеве произошла стрельба возле супермаркета.