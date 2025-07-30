Японцы обнаружили причину раннего старения мозга

Эксперты из Института науки и технологий Нара в Японии сделали важное открытие. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что снижение активности гена Setd8 может запускать раннее старение мозга и ухудшать когнитивные функции.

В ходе опыта ученые проанализировала мозг мышей на разных стадиях жизни с помощью секвенирования одиночных клеток.

Оказалось, что уже в раннем взрослом возрасте снижение экспрессии Setd8 нарушало деление нейрональных стволовых клеток и образование новых нейронов, что приводило к ухудшению памяти и способности к обучению.

Добавляется при этом, что ген Setd8 отвечает за эпигенетическую регуляцию – он контролирует химические метки на гистонах (ядерных белках, «упаковывающих» ДНК), влияющие на активность других генов.

Кроме этого было установлено, что искусственное подавление Setd8 вызывает молекулярные изменения, характерные для возрастных нарушений в мозге.

Полагается, что этот ген может стать как биомаркером старения, так и потенциальной мишенью для терапии, к примеру, болезни Альцгеймера.

Ранее китайцы назвали возраст, когда происходит резкое старение человека.