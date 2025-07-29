Из обращения в Украине изымут некогда популярную монету

Уже с 1 октября НБУ начнет изымать из наличного обращения монет номиналом 10 копеек. Финансовый регулятор пояснил свое решение.

Там говорит, прекратится их чеканка и пополнение ими наличного обращения.

Впрочем, данные монеты и далее останутся в обращении (до принятия решения об их окончательном изъятии).

Сообщается, что сейчас в наличном обращении находится около 5,5 миллиардов штук разменных монет – 1,4 миллиарда монет номиналом 50 копеек и 4,1 миллиарда монет номиналом 10 копеек.

Информируется, что каждый год НБУ должен поддерживать обращение и обеспечивать банки и сферу торговли и услуг разменными монетами. В нынешнем году запланирована чеканка 20 миллионов новых монет номиналом 50 копеек, поскольку этого требует наличное обращение.

Отмечается, что если на разменные монеты номиналом 50 копеек сохраняется стабильный спрос, в частности со стороны сферы торговли, то монеты номиналом 10 копеек перестали играть существенную роль в наличных расчетах за товары и услуги.

Ожидается, что их постепенное изъятие из обращения позволит сократить расходы на изготовление, обработку, транспортировку, хранение и обращение таких монет.

Уточняется, что банки, как и раньше, смогут принимать монеты номиналом 10 копеек от граждан и бизнеса для зачисления на счета, вклады, аккредитивы и для выполнения платежных операций.

Сказано, что попадая в банки, такие монеты не будут больше возвращаться в обращение, а изыматься и передаваться в НБУ для дальнейшего их пересчёта и утилизации.

Украинцам обещают, что разменными монетами номиналом 10 копеек и далее можно будет рассчитываться в торговой сети.

Резюмируется, что если во время наличных операций нет монет номиналом 10 копеек, будут применяться правила округления общих сумм в чеке (как это было при изъятии из обращения монет номиналом 1, 2, 5 и 25 копеек), а при безналичных расчетах округление не будет осуществляться.

Ранее был озвучен нынешний объем наличных денег в Украине.