Территория Польши за год уменьшилась на 68 гектаров – названа причина

Центральный польский статистический офис Główny Urząd Statystyczny сообщил, что за год территория страны сократилась на 68 гектаров. Стали известны причины.

Говорится: «По сравнению с предыдущим годом, по состоянию на 1 января, площадь Польши уменьшилась на 68 гектаров – с 31 393 361 до 31 393 293 гектаров, в том числе площадь Западно-Поморского воеводства уменьшилась на 35 гектаров».

Добавляется, что потери площади имели место в общей сложности в 11 воеводствах, а в остальных пяти площадь увеличилась.

Что же случилось?

По словам экспертов, такие изменения являются результатом корректировки границ административных единиц вдоль побережья Балтийского моря к обновленной базовой линии территориального моря.

Отмечается, что территориальные изменения также являются результатом технического обновления данных.

Дело в том, что главное управление геодезии и картографии Польши ежегодно проводит процесс гармонизации Государственного реестра границ с текущими данными земельно-строительного реестра.

Из-за внесения подобных корректировок фиксируются небольшие сдвиги, возникающие в результате более точных измерений и картографических поправок.

Ранее Туск сделал пугающее заявление.