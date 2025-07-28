Зеленский рассказал, сколько людей удалось вернуть из плена с начала войны

Президент Украины Владимир Зеленский поведал, сколько людей удалось вернуть из плена с начала войны. Привел актуальные цифры.

По словам главы государства, с начала полномасштабной войны удалось вернуть из плена 5 857 человек, а вне обменов еще 555 человек.

Добавляется, что «по результатам обменов в рамках Стамбула вернули более тысячи наших воинов».

Указывается, что Украина надеется освободить и тех гражданских, которые сейчас еще удерживаются в России.

Резюмируется: «Важно продолжать обмены, проверять ситуацию по каждой фамилии. Каждый и каждая важны. Я благодарен всем, кто делает максимум для того, чтобы обмены были возможны, и всем, кто помогает. Спасибо и нашим воинам, которые пополняют обменный фонд для Украины».

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