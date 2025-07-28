Песков подтвердил, что Путин не спешит встречаться с Трампом

В Кремле выдвинули новое условие для встречи президентом России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Появилась реакция на предложение турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана организовать встречу политиков в Стамбуле.

Позицию Москвы озвучил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков: «Мы считаем, что сначала нужно провести работу на экспертном уровне, потому что оставлять вот эту работу, сложную, черновую работу президентам абсолютно нелогично».

Добавляется: «Сначала нужно подготовиться, сверстать параметры урегулирования, а потом их фиксировать на высшем уровне, но никак не наоборот».

Подчеркивается: «Подготовки предметной к встрече не ведется, потому что нет никаких согласованных контактов».

Ранее мы писали, что Украина готова к переговорам и настаивает на перемирии.