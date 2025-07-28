Синоптики предупредили украинцев о серьезной непогоде в ближайшее время

Синоптики предупредили украинцев о непогоде во вторник, 29 июля. Появился прогноз Гидрометцентра.

Эксперты небесной канцелярии говорят о том, что завтра на большей части территории нашей страны кроме большинства районов Левобережья пройдут значительные дожди.

Сильные осадки ожидаются в Ровенской, Хмельницкой, Черновицкой, Житомирской, Винницкой и Одесской областях.

Отмечается: «Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта».

Ранее мы писали, что из-за непогоды без электричества в Украине остались 459 населенных пунктов.