Трамп заключил большую сделку с ЕС: ключевые тезисы

Президент США Дональд Трамп заключил грандиозную сделку с ЕС. Произошло это после его встречи с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Вот основные тезисы, которые озвучил американский лидер:

«Они согласились открыть свои страны для торговли с нулевой пошлинной ставкой».

«Они согласились закупить огромное количество военной техники».

«Они собираются согласиться инвестировать в США на 600 миллиардов долларов больше, чем инвестируют сейчас».

«Мы договорились, что единая пошлина - как на автомобили, так и на все остальные товары, - составит 15%. То есть у нас будет установлена пошлина в размере 15%».

«ЕС согласился закупить у США энергоресурсы на сумму 750 миллиардов долларов».

Ранее мы писали, что, оказывается, американцы не стали меньше доверять Трампу.