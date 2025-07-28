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Новости > Трамп заключил большую сделку с ЕС: ключевые тезисы

Трамп заключил большую сделку с ЕС: ключевые тезисы

Александр Панько
27.07.25 22:02
191
Трамп заключил большую сделку с ЕС: ключевые тезисы

Президент США Дональд Трамп заключил грандиозную сделку с ЕС. Произошло это после его встречи с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Вот основные тезисы, которые озвучил американский лидер:

«Они согласились открыть свои страны для торговли с нулевой пошлинной ставкой».

«Они согласились закупить огромное количество военной техники».

«Они собираются согласиться инвестировать в США на 600 миллиардов долларов больше, чем инвестируют сейчас».

«Мы договорились, что единая пошлина - как на автомобили, так и на все остальные товары, - составит 15%. То есть у нас будет установлена пошлина в размере 15%».

«ЕС согласился закупить у США энергоресурсы на сумму 750 миллиардов долларов».

Ранее мы писали, что, оказывается, американцы не стали меньше доверять Трампу.

Тэги: Дональд Трамп, ЕС, США, мир, экономика

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