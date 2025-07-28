Рабочая неделя в Украине начнется с жары и дождей

Синоптики поведали, какая погода ждет украинцев в начале рабочей недели. Появился прогноз Гидрометцентра.

В нем сказано, что в понедельник, 28 июля, в западных, Житомирской и Винницкой областях пройдут грозовые дожди. В большинстве северных, центральных, Одесской и Николаевской областях ожидаются умеренные, а в Киевской и Черкасской областях местами значительные дожди с грозами. Днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с. На остальной территории Украины будет без осадков. Ветер восточный, юго-восточный, 7-12 м/с.

Ночью плюс 14-22, на юге до 25 тепла, днем плюс 29-34, в южных, Кировоградской и Днепропетровской областях прогреется до 35-38 тепла.

В Киеве завтра прогнозируют дождь. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Ночью плюс 20-22, днем 27-29 тепла.

Также информируется, что во вторник, 29 июля, в западных, Житомирской и Винницкой областях пройдут умеренные, местами значительные дожди. В большинстве северных, центральных, днем в Одесской и Николаевской областях ожидаются кратковременные дожди и грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с. На остальной территории нашей страны будет сухо. Ветер юго-восточный, в западных областях северо-западный 7-12 м/с.

Ночью плюс 14-22, на юге до 25 тепла, днем плюс 29-34, в большинстве южных, Кировоградской и Днепропетровской областях местами 35-38 тепла.

В украинской столице послезавтра ожидается кратковременный дождь. Ветер преимущественно восточный, 7-12 м/с. Ночью плюс 20-22, днем 30-32 тепла.

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