Уиткофф уверен, что Украина и Россия заключат мирное соглашение

Специальный посланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф сделал громкое заявление по поводу войны в Украине. Он выразил уверенность, что наша страна и Россия заключат мирное соглашение.

Так, отвечая на вопрос о том, чем бы он хотел завершить свою дипломатическую карьеру, чиновник сказал: «Разрешением ситуации между Россией и Украиной и заключением мирного соглашения».

Добавляется: «Потому что это должно произойти. Президент прав: эта война не должна была начаться. Думаю, мы сможем добиться ее завершения, и, надеюсь, это станет важным моментом».

Ранее Рубио сделал жесткое заявление по поводу войны в Украине.