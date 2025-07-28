Государственный секретарь США Марко Рубио сделал жесткое заявление по поводу войны в Украине. По его словам, президент страны Дональд Трамп теряет терпение из-за действий России.

Чиновник отметил: «Пришло время действовать, и, как мне кажется, президент совершенно ясно дал это понять».

Добавляется: «Он теряет терпение и все меньше готов продолжать ждать, пока российская сторона предпримет какие-либо шаги для завершения этой войны».

Ранее авторитетное издание сообщило о невероятном влиянии Рубио на Трампа.