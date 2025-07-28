Ученые сделали новое заявление по поводу таинственной кометы 3I/ATLAS

Эксперты из Корнеллского университета в США сделали новое заявление по поводу таинственной кометы 3I/ATLAS, которая, как предполагается, может являться инопланетной технологией. По их словам, она может прибыть на Землю уже в ноябре.

Выдвинута версия, что данный объект способен быть технологическим артефактом и обладать активным интеллектом, что может означать, что его намерения могут быть абсолютно непредсказуемыми.

Говорится: «Чтобы разобраться с крайними случаями, человечеству ничего не нужно делать, кроме как ждать прибытия этого разума с распростертыми объятиями».

Ранее американский профессор назвал загадочную комету инопланетной технологией.