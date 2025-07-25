Военное положение и мобилизацию в Украине продлили еще на 90 суток

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законы о продлении срока действия военного положения в Украине (№ 4525-IX) и проведении общей мобилизации (№ 4525-IX). Об этом говорят данные на сайте парламента.

Указывается, что в соответствии с законами, срок действия военного положения продлен с 5 часов 30 минут 7 августа на 90 суток.

Добавляется, что срок проведения общей мобилизации также продлен на соответствующий период.

Резюмируется, что данные решения были аргументированы продолжающейся вооруженной агрессией России против Украины.

Ранее Зеленский высказался по поводу возможной встречи с Путиным.