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Новости > Оказывается, американцы не стали меньше доверять Трампу

Оказывается, американцы не стали меньше доверять Трампу

Александр Панько
25.07.25 15:40
167
Оказывается, американцы не стали меньше доверять Трампу

Невзирая на одиозную политику, рейтинг президента США Дональда Трампа не падает. Социологию представило издание The Wall Street Journal.

В публикации сказано: «Рейтинг одобрения работы президента остается на стабильном уровне, несмотря на мрачное отношение к его закону о налогах и расходах, политику пошлин и подход властей к расследованию по делу Джеффри Эпштейна».

Информируется, что 46% опрошенных американцев одобряют работу главы государства, и его рейтинг не меняется с апреля.

В то же врем, 52% респондентов не одобряют результаты президента страны.

Кроме этого, как стало известно, Дональд Трамп сохраняет высокое доверие однопартийцев – сразу 88% избирателей, голосующих за Республиканскую партию, высказываются о его работе положительно.

Отмечается, что 51% опрошенных считают ситуацию в экономике США негативной, однако показатель снизился с апреля, когда он составлял 63%.

Данный опрос проводился с 16-20 июля среди 1,5 тысячи американских избирателей по телефону, погрешность составляет 2,5%.

Ранее Трамп сделал дерзкое заявление по поводу пошлин.

Тэги: США, мир, Дональд Трамп

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