Президент Украины Владимир Зеленский озвучил дефицит Украины на год, который следует покрыть. Об этом он сказал на встрече с журналистами.

Глава государства рассказал: «Украине нужно закрыть дефицит 40 миллиардов долларов на год. Украинское производство дронов на сегодня требует, чтобы мы нормально работали, 25 миллиардов долларов на год. Ракеты, дроны, РЭБы, это направление – 25 миллиардов долларов. Это уже 65 миллиардов долларов, если все это закрывать».

Политик добавил, что начал работать над этим вопросом с президентом Евросовета Антониу Коштой, президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, США, генсеком НАТО Марком Рютте, президентом Франции Эмманюэлем Макроном и премьер-министром Великобритании Кииром Стармером.

Отмечается: «Есть еще на перспективу программа финансирования нашей армии. Это часть обороноспособности Украины и часть безопасности всей Европы. Ранее европейцы отказывались давать деньги на заработные платы наших военных, только на оружие. Но так получается, что наши военные могут быть именно этим оружием, которое защищает всех».

Ранее Зеленский высказался по поводу возможной встречи с Путиным.