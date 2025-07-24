Лидер Китая сделал громкое заявление по поводу ЕС

Председатель КНР Си Цзиньпин встретился с председателем Европейского совета Антониу Коштой и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Он сделал громкое заявление.

Лидер Китая сказал: «Чем сложнее и серьезнее становится международная ситуация, тем больше Китай и ЕС должны укреплять взаимодействие, укреплять взаимное доверие и углублять сотрудничество, чтобы обеспечить миру большую стабильность и уверенность посредством стабильных и здоровых отношений между КНР и ЕС».

Добавляется также, что Пекин и Брюссель должны сделать правильный стратегический выбор, отвечающий ожиданиям людей.

Ранее стало известно, когда Трамп может встретиться с Си Цзиньпином.