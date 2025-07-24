Во Франции сожгут гигантскую партию презервативов

Необычная ситуация произошла во Франции. О ней пишет Reuters, ссылаясь на своих инсайдеров.

Сообщается, что тут сожгут гигантскую партию презервативов, которые купило американское правительство.

Причина этого в том, что Белый дом отверг предложения ООН и благотворительных организаций по передаче этих средств нуждающимся странам.

Поясняется, что речь идет о противозачаточных имплантатах, таблетках и внутриматочных спиралях.

Сообщается, что несколько месяцев изделия хранились на складе в бельгийском городе Гел после того, как президент США Дональд Трамп заморозил программу внешней помощи США.

Выяснилось, что для сжигания партии презервативов стоимостью 9,7 миллионов долларов потратят 160 тысяч долларов. Сделают это во Франции на специализированном предприятии, которое утилизирует медицинские отходы.

Подчеркивается, что, невзирая на усилия благотворительных организаций, таких как MSI Reproductive Choices, которые предлагали оплатить перепаковку и доставку препаратов без бренда USAID, правительство США отказалось от сделки.

При этом агентство ООН по вопросам репродуктивного здоровья предложило выкупить продукцию, но переговоры провалились, в том числе из-за отсутствия ответа со стороны Белого дома.

Резюмируется, что запасы содержали презервативы с сроком годности до 2031-го года, а для вывоза их со склада в Бельгии понадобятся десятки грузовиков и как минимум две недели.

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