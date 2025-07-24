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Новости > ЕС готовит пошлины против США на 117 миллиардов долларов

ЕС готовит пошлины против США на 117 миллиардов долларов

Агата Кловская
24.07.25 00:05
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ЕС готовит пошлины против США на 117 миллиардов долларов

ЕС собирается ввести 30-процентные пошлины на товары из США на общую сумму 117 миллиардов долларов. Произойдет это, если сделка с Белым домом сорвется и американский президент Дональд Трамп введет обещанные пошлины, информирует Bloomberg со ссылкой на инсайдеров.

В публикации говорится: «ЕС планирует оперативно ввести в отношении США пошлины в 30% на товары на сумму приблизительно 110 миллиардов евро (около 117 миллиардов долларов) в случае, если сделки с США не будет и Дональд Трамп в исполнение свою угрозу ввести эту ставку на почти все экспортные товары блока после 1 августа».

Добавляется: «Американский экспорт, включающий в себя промышленные товары, такие как самолеты Boeing, сделанные в США автомобили и бурбон, столкнутся со сбором, сопоставимым с угрозой Дональда Трампа касательно 30%».

Резюмируется, что ответные меры ЕС могут вступить в силу уже в августе.

Ранее мы писали, что Трамп хочет ввести пошлины на товары из 150 стран.

Тэги: США, мир, экономика, Дональд Трамп, пошлины, ЕС

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