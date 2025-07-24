Страшное ДТП в Николаевской области – есть погибшие

В Николаевской области на трассе Одесса-Мелитополь-Новоазовск произошло жуткое ДТП. О нем поведала местная полиция.
Сообщается, что около полудня среды, 23 июля, в районе перекрестка на поселок Калиновка столкнулись Hyundai Tucson и Mitsubishi Outlander.
В результате этого последний автомобиль загорелся – его водитель и пассажирка погибли на месте.
Добавляется, что 30-летней женщине, которая также находилась в внедорожнике, помогли выбраться водитель и пассажир другой машины.
Пострадавшую на месте осмотрели медики, от госпитализации она отказалась.
Кроме этого травмы получили 38-летний водитель Hyundai и его пассажирка, но от госпитализации они тоже отказались.
Пламя ликвидировали сотрудники ГСЧС.
Сейчас следователи устанавливают обстоятельства и причины аварии.
Ранее жертвами ДТП в Украине за полгода стали 1 367 человек.