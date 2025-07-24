Страшное ДТП в Николаевской области – есть погибшие

В Николаевской области на трассе Одесса-Мелитополь-Новоазовск произошло жуткое ДТП. О нем поведала местная полиция.

Сообщается, что около полудня среды, 23 июля, в районе перекрестка на поселок Калиновка столкнулись Hyundai Tucson и Mitsubishi Outlander.

В результате этого последний автомобиль загорелся – его водитель и пассажирка погибли на месте.

Добавляется, что 30-летней женщине, которая также находилась в внедорожнике, помогли выбраться водитель и пассажир другой машины.

Пострадавшую на месте осмотрели медики, от госпитализации она отказалась.

Кроме этого травмы получили 38-летний водитель Hyundai и его пассажирка, но от госпитализации они тоже отказались.

Пламя ликвидировали сотрудники ГСЧС.

Сейчас следователи устанавливают обстоятельства и причины аварии.

Ранее жертвами ДТП в Украине за полгода стали 1 367 человек.